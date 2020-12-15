"Удовлетворить студентов" новыми стипендиями обещает Шкарлет

Министерство образования и науки вместе с Министерством финансов разрабатывают новые возможности стипендиального обеспечения.
В частности рассматривается возможность премирования студентов.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает пресс-служба МОН.
По его словам "студенчество должно быть довольным".
"Недавно министерство предложило изменения по расширению возможностей стипендиального обеспечения, в частности премирование студентов, увеличение круга стипендиатов", - отметил Шкарлет.