В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружили в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

Впервые новый штамм был обнаружен в Великобритании.

Об этом сообщил бразильский телеканал O Globo со ссылкой на исследование Национальной лаборатории научных вычислений.

При этом у ученых пока нет доказательств, что мутация опаснее или агрессивнее "старого" штамма COVID-19.

Бразилия - на третьем месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом, и на втором - по числу летальных исходов. С начала пандемии в стране зафиксировали более 7,3 млн случаев заражения и более 188 тысяч смертей.