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В Харькове началась церемония прощания с Кернесом

В Харькове утром в среду, 23 декабря, началась церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом.

На нее уже приехали городской глава столицы Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, бывший мэр Харькова Михаил Добкин, нардеп Вадим Новинский.

Об этом сообщает корреспондент "Страны". 

Церемония прощания с 09:00 до 13:00 проходит в здании Харьковского академического театра оперы и балета на Сумской, 25. На фасаде театра установили плакат с изображением Кернеса и его слоганом "Любить Харьков. Работать для людей".

У входа в театр выстроилась очередь из желающих попрощаться с Геннадием Кернесом. По состоянию на 09:10 в ней уже более чем 500 человек. На церемонии уже присутствуют мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин, нардеп Вадим Новинский. Кроме того, рядом находятся близкий друг мэра Харькова Павел Фукс, а также бизнесмен из Днепра Геннадий Корбан.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря. Ему был 61 год. Кернес долгое время лечился в немецкой клинике "Шарите", куда его доставили после новостей о его заражении коронавирусом.

В Харькове началась церемония прощания с Кернесом

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Теги: news, новости, Украина, Кернес, Харьков, 7dniv, 7dnivinfo  
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