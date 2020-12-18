В Раде возмутились запрету на почетный караул у тела мэра Харькова

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский прокомментировал то, что участие военных харьковского гарнизона в похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса отменили из-за того, что это не неофициальная церемония.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, 23 декабря.

"Я немного извиняюсь, но выходит немного странно. В похоронах эсэсовцев из "Галичины", военным принимать участие можно, никого не беспокоит. А в похоронах Кернеса нет? Серьёзно? Тут ничего не перепутали местами, нет?" - написал Бужанский.