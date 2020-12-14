На электронные дневники и журналы перейдут Украинские школы

В Украине запускают электронные дневники и школьные журналы.

В частности, подписан приказ о начале опытной эксплуатации соответствующего программного модуля.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает сайт ведомства.

По его словам, это государственная разработка.

"Использование электронных журналов и е-дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптирован к работе с любых гаджетов", - отметил Шкарлет.

Доступ к этим сервисам будет осуществляться с помощью соответствующей платформы.