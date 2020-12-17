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События Сегодня, 16:3473
Штрафовать за нарушение самоизоляции во время карантина предлагает Кабмин

Кабинет министров предлагает ввести административную ответственность за нарушение режима самоизоляции.

Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о предотвращении распространения COVID-19.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Проектом закона предлагается статью 44 Кодекса дополнить частью третьей следующего содержания:

"Нарушение лицом порядка обязательного самоизоляции, обсервации, введенных в решении о введении карантина, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан"

То есть нарушители, которые не придерживаются карантинных требований, будут вынуждены заплатить от 3400 гривен до 8500 гривен.

Напомним, с 21 ноября в стране ужесточили наказание тех, кто не надевает маску. Штраф составляет от 170 гривен до 255 гривен за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.

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