 

Выдачу вида на жительство гражданам Беларуси упростила Украина

События Сегодня, 20:1718
Выдачу вида на жительство гражданам Беларуси упростила Украина

Кабинет министров Украины упростил выдачу вида на жительство гражданам Беларуси.

Упрощенным порядком смогут воспользоваться предприниматели и IT-специалисты.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Согласно документу, упрощенный порядок распространяется на граждан Беларуси, которые являются бизнесменами, специалистами, в частности, в сфере IT. Вид на жительство предоставляется:

  • гражданам Беларуси, которые обратились в Государственную миграционную службу с заявлением;
  • родителям и другим членам семьи.

Для оформления вида на жительство нужно подать паспорт с заверенным переводом на украинский язык, полис медицинского страхования, квитанцию об оплате административного сбора. Документ выдается в течение трех дней с даты принятия заявления.

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