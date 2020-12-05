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События Сегодня, 20:1815
В суд передали дело экс-главы МИД, подозреваемого в убийстве

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном деле в отношении бывшего Министра иностранных дел Украины.

Его обвиняют в умышленном убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Досудебное расследование по делу завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, что в феврале этого года обвиняемый, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте.

Напомним, в конце марта по подозрению в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого был задержан бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара. Изначально дело о его смерти расследовали как самоубийство.

Инцидент произошел в доме Кожары в селе Чайки, в момент выстрела бывший министр и его жена якобы находились в других комнатах.

Во время одного из судебных заседаний жена Кожары заявила о своей причастности к убийству Старицкого. Она якобы пыталась отобрать у него пистолет. После чего Марине Козерод сообщили о подозрении за заведомо ложные показания в деле. 15 апреля суд отпустил ее под личное обязательство.

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