В Украине ответили на росийское обвинение украинского нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве

В МВД Украины назвали это преследованием.

Об этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко написал на странице в Facebook.

По его словам, это очередное свидетельство причастности именно России к информационно-психологической операции по уголовно-судебному преследованию украинца.

"Хотя МВД Украины и не позволит использовать для политически мотивированного преследования механизмы INTERPOL HQ, все равно Виталию придется не выезжать пока за границу", - написал он.

РФ обвиняет украинца в убийстве российского гражданина Андрея Миронова и итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Сегодня следствие Росии предъявило военнослужащему обвинение.