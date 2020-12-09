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События Вчера, 20:4849
Благодаря низкой базе сравнения прошлого года замедлилось падение промпроизводства

Объемы промышленного производства в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 0,3%.

Это значительно меньше, чем в течение всего года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Показатель связан с тем, что ноябрь 2019 года стал первым месяцем обвального падения промпрозводства, когда объемы упали на 7,5%. Эффект низкой базы сравнения дает относительно невысокие цифры падения в 2020 году.

По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь 2020 по сравнению с январем-ноябрем прошлого года промпроизводство сократилось на 6,2%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,8%, в перерабатывающей промышленности - падение на 7,8%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 3,1%.

 

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Теги: news, новости, Украина, Промпроизводство, 7dniv, 7dnivinfo  
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