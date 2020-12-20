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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 24 декабря 2020 - 1 001 132 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 11 490 новых случаев в сутки.

Умерло 17 395 человек.

Выздоровело - 631 435 человек.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 105040 случаев;
Винницкая область - 21 490 случаев;
Волынская область - 31 917 случаев;
Днепропетровская область - 55174 случаи;
Донецкая область - 33 738 случаев;
Житомирская область - 37 468 случаев;
Закарпатская область - 27 543 случая;
Запорожская область - 50 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 482 случая;
Киевская область - 55 497 случаев;
Кировоградская область - 8090 случаев;
Луганская область - 9443 случая;
Львовская область - 58 372 случая;
Николаевская область - 28 351 случай;
Одесская область - 66 971 случай;
Полтавская область - 33 509 случаев;
Ровенская область - 39 634 случая;
Сумская область - 38 923 случая;
Тернопольская область - 32 972 случая;
Харьковская область - 66 788 случаев;
Херсонская область - 16 408 случаев;
Хмельницкая область - 37 600 случаев;
Черкасская область - 36 418 случаев;
Черновицкая область - 38 914 случаев;
Черниговская область - 28 275 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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