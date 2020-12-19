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События Сегодня, 10:3567
Самый эффективный метод борьбы с коронавирусом назвал Степанов

Министерство здравоохранения Украины назвало самый эффективный метод борьбы с коронавирусом - это массовые прививки.

Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, вакцинация может начаться в феврале, но сроки могут сместиться в зависимости от даты поставки вакцины.

"Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь, массовая вакцинация населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией", - заявил он.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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