Самый эффективный метод борьбы с коронавирусом назвал Степанов

Министерство здравоохранения Украины назвало самый эффективный метод борьбы с коронавирусом - это массовые прививки.

Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, вакцинация может начаться в феврале, но сроки могут сместиться в зависимости от даты поставки вакцины.

"Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь, массовая вакцинация населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией", - заявил он.