Контракты на поставку вакцин от COVID до конца года заключить надеется Минздрав

Министерство здравоохранения Украины надеется до конца года заключить контракт на поставку вакцины против коронавируса.

Процесс вакцинации в Украине хотят начать в феврале.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сроки поставки вакцины является основным вопросом при проведении вакцинации.

"Мы стараемся, чтобы вакцины были как можно ранее поставленные в Украине. Чтобы начать этот процесс (вакцинации - ред.) в феврале. Как только будут подписаны контракты, а я надеюсь, что это будет уже в этом году, сразу мы сообщим", - сказал Степанов.