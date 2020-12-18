На расследование в СБУ передали дело Татарова

Дело замглавы Офиса президента Олега Татарова передали на расследование в Службу безопасности Украины.

До этого дело вели детективы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Офис генпрокурора изменил подследственность и передал уголовное производство в СБУ", - сообщил источник.

По его словам, данное решение было принято во исполнение вердикта Печерского районного суда Киева.

Напомним, именно НАБУ объявило Татарову о подозрении в возможной причастности к коррупции. Следствие утверждает, что он на должности в строительной компании "УкрБуд" якобы был причастен к предоставлению взятки за заключение судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.