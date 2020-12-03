Сроки ликвидации концерна назвали d "Укроборонпроме"

Оборонный концерн "Укроборонпром" могут ликвидировать к концу июня 2021 года.

После будут создан новый оборонный холдинг в виде акционерного общества.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Начало трансформации концерна должно начаться после принятия Верховной радой законопроекта №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса". Его принятие ожидают к 30 апреля 2021 года.

"В течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности. К концу июня 2021 - ликвидация ГК "Укроборонпром" и создание нового оборонного холдинга в форме акционерного общества", - сообщили в концерне.

Создание холдинговой компании, которая заменит "Укроборонпром", должно завершиться в 2021 году.