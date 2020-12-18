В сети обсуждают глумление Сенцова над умершим Кернесом

Кинорежиссер Олег Сенцов, который стал известным не благодаря своим фильмам, а из-за отбывания срока в российской тюрьме, поглумился над смертью Геннадия Кернеса.

В день похорон мэра Харькова, с которым пришли попрощаться тысячи человек, Сенцов заявил, что это "похороны совка".

Высказывание Сенцова стали обсуждать в сети. Собрали мнения пользователей.

Что написал Сенцов

"Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого надо еще много похорон" - написал Олег Сенцов сегодня.

В комментариях одни пользователи поддержали Сенцова. Они заявили, что "еще копать и копать", "жаль столько леса пилить на гробы выродкам" и так далее.

Другие же спросили, какая связь между "совком" и тем, что люди пришли проститься с умершим градоначальником. "К вам на похороны очередь не выстроится", - заметили комментаторы.

Что пишут в соцсетях

На слова о "похоронах совка" в день прощания с Кернесом отреагировали в соцсетях.

"Просто напомню, что крупный деятель буржуазного искусства пошёл и выклянчил из нищего бюджета 25 миллионов гривен на свой кинобред.

И ещё, всякая б@ь, которая скачет на могилах мёртвых, никогда ничего не сможет дать живым.

И не попытается даже" - написал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Мэр Днепра Борис Филатов, не упоминая Сенцова, тоже спросил, придут ли к тем, кто глумится сейчас, столько людей на похороны.

"Ирония судьбы заключается в том, что Гена и после своей смерти показал дулю всем своим ненавистникам.

Лучшее доказательство реального отношения к нему людей это то, что попрощаться в Оперный пришли тысячи благодарных харьковчан, стоявшие в огромной многочасовой очереди на морозе.

А всем тем, кто продолжает плясать на костях Кернеса, наверное, стоит задуматься смогут ли они собрать на собственные похороны хотя бы ближайших родственников и соседей.

...

И, да, совсем некрасиво выглядит сегодня молчание центральной власти.

Как минимум, стоит уважать выбор такого огромного и важного города, как Харьков" - написал мэр Днепра Борис Филатов.

"Посмотри, сколько людей пришло на прощание с Геннадием Кернесом, Олег, а потом сколько людей на твой бездарный фильм "Номера" пришло в кинотеатры и досидело до конца...

Бестолковый и бесполезный Сенцов" - написала ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

"Чмо. Бесславное чмо", - написала телеведущая Диана Панченко в адрес Сенцова.

"Смотрите. Мне все равно на Кернеса.

Но очень смешно выглядит, когда человек с выражением лица таким, будто он сидит на унитазе и не может покакать, решает сколько еще должно быть похорон", - написал журналист Василий Крутчак.

"Вонючее, неблагодарное ничто, которое никто никогда не вспомнит на этой земле" - написал журналист Макс Назаров.

"На похороны Кернеса в мороз, в будний день пришли десятки тысяч людей...искренне, со слезами... На фильмы этого бесславного чмошника - не ходит никто и не придет" - написал журналист Юлия Колтак.

Журналист Анастасия Товт написала: "Очень хотелось бы, чтобы на фильмы украинских режиссёров выстраивались такие же очереди из тысяч людей, как на похороны Кернеса в Харькове. Но напомню, что новый фильм Сенцова "Номера" я смотрела одна в пустом зале. И так ему и надо".

"Казалось бы, все те, вонючки, которые успели прокомментировать смерть Геннадия Кернеса уже поделились своим плоским и неуместным юмором, порадовались, и должны были утихнуть.

Но нет, сегодня увидели толпы харьковчан, которые пришли проститься со своим мэром, решили ещё им дать оценку. "Совок", "мы точно в 2020 году живем?", - серьезно? Смешно, что среди них есть люди моего возраста, которые о совке знают со страниц истории и понаслышке.

Есть среди комментаторов и те политики, которые привыкли людей собирать вручную, свозя их автобусами, за деньги.

Если вам станет легче, думайте так. Но в адекватном обществе, лучшее, что вы могли сделать - это промолчать. И как бы вам не было обидно себе признаться - вы прекрасно понимаете, что 10 лет мэрства Кернеса и та благодарность харьковчан, которую они сегодня показали - лучшая оценка его работы. Учитесь человечности и уважению, и не подавитесь собственной злобой!" - написала журналист Екатерина Шумило.