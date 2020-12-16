Когда вакцины от COVID-19 станут более доступными оценил Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов ожидает, что вакцины от коронавируса станут более доступными во втором квартале 2021 года.

Сейчас производство вакцин ограничено.

Об этом министр заявил в интервью украинским журналистам.

По его словам, сейчас в мире существует ажиотаж относительно вакцин против COVID-19.

"Количество компаний, которые завершают третью стадию (испытаний - ред.), будут добавляться в течение первого квартала к компаниям производителей вакцин. Ожидаем, что в 2021 году в начале второго квартала доступность вакцин очень сильно возрастет", - отметил Степанов.