Cписок стран "красной зоны" сократила Украина

В четверг, 24 декабря, Министерство здравоохранения Украины обновила список стран "красной зоны".

По сравнению с минувшей неделей, он сократился на две страны.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Так, по сравнению с минувшей неделей, в список стран "красной зоны" вошли Великобритания, Румыния и Германия.

При этом в "зеленую зону" попала Иордания.

Отметим, в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

По возвращению из этих стран в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.