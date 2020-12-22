 

О торговом соглашении по Brexit договорились ЕС и Британия

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О торговом соглашении по Brexit договорились ЕС и Британия

Переговорщики из Британии и Европейского союза договорились о торговой сделке после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit).

Теперь соглашение передадут британскому премьеру и президенту Еврокомиссии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников, которые ознакомлены с делом.

После согласования переговорщиками торговое соглашение должны подписать премьер Британии Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ближайшее время им передадут согласованный документ.

Отметим, соглашение должно регулировать торговые отношения между Британией и ЕС после завершения переходного периода после Brexit. Переходный период завершается 31 декабря 2020 года и уже с 1 января 2021 года Британия завершит процесс выхода из ЕС.

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