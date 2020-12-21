Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 25 декабря 2020 - 1 012 167 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 11 035 новых случаев в сутки.
Умерло 17 581 человек.
Выздоровело - 646 772 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 106078 случаев;
Винницкая область - 21 698 случаев;
Волынская область - 32 149 случаев;
Днепропетровская область - 55 680 случаев;
Донецкая область - 34 225 случаев;
Житомирская область - 37 848 случаев;
Закарпатская область - 27 650 случаев;
Запорожская область - 50 805 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;
Киевская область - 56374 случаи;
Кировоградская область - 8149 случаев;
Луганская область - 9725 случаев;
Львовская область - 58 875 случаев;
Николаевская область - 28 805 случаев;
Одесская область - 67934 случаи;
Полтавская область - 33 997 случаев;
Ровенская область - 39 979 случаев;
Сумская область - 39 490 случаев;
Тернопольская область - 33 175 случаев;
Харьковская область - 67 417 случаев;
Херсонская область - 16 679 случаев;
Хмельницкая область - 38004 случаи;
Черкасская область - 36 947 случаев;
Черновицкая область - 39143 случаи;
Черниговская область - 28 730 случаев.