Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 декабря 2020

Некоторые называют это “мебелью для ленивых”. Кресла мешки стали сенсацией на мебельном рынке уже более десяти лет. Этот бескаркасный мешок с гранулами внутри приобрел группу преданных поклонников, которые не представляют без него свой отдых.

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