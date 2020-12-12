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В Украину вернулся политзаключенный Александр Шумков

Украинский политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину.

Военнослужащий вооруженных сил Украины более трех лет находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области, Россия.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, Шумков пересек российско-украинскую границу и прибыл в пункт пропуска "Бачевск". Там его встретили родственники, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ.

"Сегодня же Александр отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу", - сообщила Денисова.

Омбудсмен добавила, что Шумков был освобожден из колонии 23 декабря, однако его переместили в "центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области".

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Теги: news, новости, Украина, Шумков, 7dniv, 7dnivinfo  
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