Полицейский в Огайо убил темнокожего мужчину

В городе Колумбус в штате Огайо, США, сотрудник полиции застрелил темнокожего мужчину, который был безоружен.

По факту произошедшего началось расследование.

Об этом сообщает CNN.

Полицейский Адам Кой прибыл на место происшествия после звонка одного из соседей, который пожаловался на шум от работы двигателя автомобиля. Когда Кой прибыл по адресу, он обнаружил, что вход в один из гаражей открыт. Оттуда к нему вышел темнокожий мужчина. После этого Кой отбежал на несколько метров и выстрелил. От полученного ранения мужчина умер.

По факту произошедшего началось расследование, на время которого полицейского отстранили от должности.