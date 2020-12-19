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События Сегодня, 14:3461
Отрицательный COVID-тест от прибывших из Британии будет требовать США

Президент США Дональд Трамп сегодня должен подписать указ о введении обязательного отрицательного теста на коронавирус для всех, кто прибывает из Великобритании.

Новые ограничения связаны с выявлением нового штамма коронавируса в Британии.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

Введение новых ограничений анонсировал Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC). Если Трамп подпишет документ сегодня, то ограничения вступят в силу уже 26 декабря.

Пассажиры, направляющиеся в Британии, будут обязаны предоставить авиакомпании документы о результатах своих лабораторных исследований или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или тест на антиген.

Кроме того, авиакомпании должны будут подтвердить, что пассажир имеет отрицательный тест на коронавирус перед его посадкой на борт. Если пассажиры откажутся пройти тест на коронавирус, то их не пустят на борт самолета.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, США, Британия, 7dniv, 7dnivinfo  
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