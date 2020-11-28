В Ереване в пятницу проходит очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна

Полиция начала задерживать участников.

Об этом сообщает News.am.

Протестующие перекрыли ряд улиц в центре города - проспекты Баграмяна и Мясникяна, сквер Абовяна, перекресток проспекта Саят-Новы. Полиция призывала участников акций разблокировать движение по улицам и пыталась сама способствовать этому процессу, но безуспешно.

Во время попыток оттеснения протестующих с улиц, представители правоохранительных органов начали задерживать наиболее активных людей. Количество задержанных пока неизвестно.

Напомни, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.