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События Сегодня, 19:1871
Уже более 200 тысяч человек Израиль вакцинировал от коронавируса

В Израиле в первые дни вакцинации прививку от коронавируса получили 210 тысяч человек.

Из них 74 тысячи были привиты в четверг.

Об этом сообщает Times of Israel.

В то же время, в стране продолжается существенный прирост новых случаев, хотя их процент от количества тестов продолжает снижаться. За четверг зафиксировано 3958 случаев заражения коронавирусом при 98 409 проведенных за сутки тестов, что является рекордным показателем тестирования в стране. Процент положительных тестов - 4,1%.

Всего в стране за время пандемии зафиксировали 393 036 случая заражения коронавирусом, 3171 человек умер.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, Израиль, 7dniv, 7dnivinfo  
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