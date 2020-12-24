Дело из-за возможного вмешательства в работу САП открыло НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство из-за возможного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело заместителя Офиса президента Олега Татарова.

Его подозревают в возможном взяточничестве.

Об этом hromadske сообщил Максим Грищук, исполняющий обязанности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова. Она сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении.

"Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это не ошибка, а было сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и дали указания детективам (что изменить в деле - ред.). У них на это ушло где-то две недели", - сказал он.

После этого НАБУ обвинило Венедиктову якобы в препятствовании по делу Татарова.