Массовую мобилизацию нереальной считают в СНБО

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает не реалистичной идею массовой мобилизации, которую озвучил президент Владимир Зеленский в случае нового нападения России.

По его словам, государство должно воспитывать мобилизационный резерв.

Об этом Кривонос рассказал в интервью НВ.

По его словам, большинство украинцев не готовы идеологически к этому и не обучены.

"А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, - мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин - а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", - сказал Кривонос.

Он отметил важность обучения людей действиям на поле боя.

"Небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу", - сказал замсекретаря СНБО.