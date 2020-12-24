Был опубликован текст торговой сделки ЕС и Британии

Европейский союз опубликовал полный текст новой торговой сделки с Великобританией.

Документ содержит более 1 200 страниц и регулирует отношения в различных сферах после Brexit.

Текст соглашения появился на официальном портале Европейской комиссии.

Отметим, переходный период после Brexit завершится 31 декабря.

"Для всех интересующихся сделкой по Brexit. Все 1 246 страниц проекта Соглашения между ЕС и Великобританией по торговле и сотрудничеству опубликованы. Наслаждайтесь чтением", - сообщил в Twitter пресс-секретарь Комитета постоянных представителей ЕС Себастиан Фишер.

Теперь послы стран ЕС должны одобрить этот текст, после чего соглашение должен единогласно принять Совет ЕС. Предполагается, что с 1 января оно будет действовать на временной основе, поскольку Европарламент не успеет пройти все процедуры. На постоянной основе документ вступит в силу весной.