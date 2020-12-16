Более 70% выделенных под COVID коек обеспечены кислородом

На сегодня в рамках борьбы с коронавирусом в Украине более 70% койко-мест в больницах обеспечены кислородом.

Он нужен для пациентов с дыхательной недостаточностью.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом. Сейчас 55-60% госпитализированных нуждаются в лечении кислородом", - отметил он.

Ляшко уточнил, что в количественном выражении в больницах перепрофилированы 64 349 коек для помощи пациентам с COVID-19. Из них 44 436 коек обеспечены кислородом.

Кроме того, 29 487 коек с подведенным кислородом на сегодня свободны.