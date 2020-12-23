В Испании и Швеции выявили первые случаи нового штамма COVID-19

Первые случаи нового штамма COVID-19, который ранее выявили в Великобритании, обнаружили на территории Испании и Швеции.

В частности, в Мадриде мутация коронавируса подтвердилась у четырех человек.

Об этом сообщает El Pais.

Сообщается, что не менее четырех случаев подтвердили в Мадриде, также проверяются образцы еще трех человек с подозрением.

"Пациенты в нормальном состоянии. Мы знаем, что этот новый штамм более заразен, но не усугубляет болезнь", - заявил заместитель министра здравоохранения Испании Антонио Сапатеро.

Также сообщается, что трое заболевших - это отец, мать и сестра молодого человека, который прибыл в четверг из Британии. При этом о наличии нового штамма у него неизвестно.

В то же время Министерство здравоохранения Швеции заявляет о первом случае нового COVID-19. Как пишет Reuters, мужчина прибыл из Британии и сдал положительный тест.

По словам представителя министерства Сары Байфорс, после прибытия в Швецию мужчина находится в изоляции.