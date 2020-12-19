 

По 150 тысяч людей в день хочет вакцинировать от COVID Израиль

События Сегодня, 18:1160
По 150 тысяч людей в день хочет вакцинировать от COVID Израиль

Правительство Израиля рассчитывает выйти на показатель в минимум 150 тысяч вакцинированных от коронавируса в день.

За месяц первую дозу вакцины должны получить миллионы израильтян.

Об этом сообщает Times of Israel.

Генеральный директор министерства здравоохранения Чези Леви заявил, что государство заинтересовано в непрерывном процессе вакцинации населения 24 часа в сутки, но отметил, что это зависит от желания граждан и наличия вакцин.

"Но все зависит от двух вещей - во-первых, от того, смогут ли Pfizer и Moderna увеличить поставки вакцин в Израиль. И второе, конечно, желание населения идти делать прививку", - сказал Леви.

Израиль рассчитывает на наличие четырех миллионов доз вакцины Pfizer до конца месяца, а еще четырех миллионов - к концу марта. Также правительство договорилось о шести миллионов доз препарата Moderna, но СМИ утверждают, что ее доставка в Израиль ожидается не раньше апреля.

В перспективе большая часть населения может быть привита к концу марта.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Вакцина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Первым в Израиле от коронавируса привился Нетаньяху
Первым в Израиле от коронавируса привился Нетаньяху
19-дек-2020, 22:02
Начать вакцинацию от коронавируса в феврале-марте рассчитывает Польша
Начать вакцинацию от коронавируса в феврале-марте рассчитывает Польша
4-дек-2020, 09:54
Что известно про вакцину от коронавируса
Что известно про вакцину от коронавируса
27-ноя-2020, 11:31
О пяти миллионах доз вакцины Moderna от COVID договорилась Британия
О пяти миллионах доз вакцины Moderna от COVID договорилась Британия
16-ноя-2020, 21:05
Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины от COVID-19
Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины от COVID-19
1-ноя-2020, 15:19

Последние новости

22:16
События
Цену газа для бытовых клиентов в январе на 14% повысил "Нафтогаз"
22:15
События
Вакцинацию от коронавируса в Евросоюзе Словакия начала третьей
22:10
События
Авиарейсы из Киева в Баку возобновит МАУ
18:11
События
По 150 тысяч людей в день хочет вакцинировать от COVID Израиль
18:00
События
В Испании и Швеции выявили первые случаи нового штамма COVID-19
17:35
События
Вагон поезда загорелся под Полтавой, два человека погибло
15:37
События
Более 70% выделенных под COVID коек обеспечены кислородом
15:36
События
В Германии мошенники вымогают 6 000 евро за COVID-вакцину
13:39
События
После драки в кафе умер военный в Новой Каховке
13:38
События
Был опубликован текст торговой сделки ЕС и Британии
13:36
События
Вакцина от COVID по состоянию на 26 декабря доставлена во все страны Европейского союза
13:34
События
Степанов заявил что Украина через три года запустит систему трансплантации
11:18
Политика
Был назначен новый глава Ивано-Франковской ОГА
11:15
События
Массовую мобилизацию нереальной считают в СНБО
11:14
События
Дело из-за возможного вмешательства в работу САП открыло НАБУ
10:30
События
Криптовалюта биткойн (bitcoin) сегодня утром, 26 декабря 2020 года, в очередной раз обновила свой исторический максимум
10:27
События
Более 350 населенных пунктов обесточила непогода в Украине
10:15
События
Более 200 человек в результате нападения погибло в Эфиопии
10:14
События
Первую аллергическую реакцию после прививки вакциной Moderna обнаружили в США
08:40
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 декабря 2020

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 декабря 20204242
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 декабря 20204123
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 декабря 20203428
Украина обречена, считайте, что ее уже нет - Сергей Дацюк960
Глава Запорожского областного совета Виталий Боговин, которого половина депутатского корпуса назвала самопровозглашенным, заявил о своей отставке342
В сети обсуждают глумление Сенцова над умершим Кернесом312
О задержании "террористов" заявил Лукашенко274

Досуг

Как работают протеины в организме человека
Как работают протеины в организме человека
На сегодняшний день спортивное питание незаменимо, оно позволяет получать все необходимые элементы с помощью особых добавок. Спортивное питание на Атлетмаркет - это особые добавки, которые вводятся в рацион спортсменов, чтобы достичь нужных результатов.
Вчера, 21:31285
Как получить деньги под залог ПТС
Как получить деньги под залог ПТС
Если вы хотите взять деньги под залог ПТС, вам стоит воспользоваться предоставленными нами рекомендациями. Каковы особенности оформления и его преимущества.
Вчера, 21:29164
Як позбутися геморою легко і назавжди
Як позбутися геморою легко і назавжди
Геморой – проблема, про яку багато хто соромиться говорити. Але це дуже серйозна тема, яку варто підіймати. Адже доки вона буде замовчуватися, мільйони людей страждатимуть мовчки, приховуючи свою хворобу та соромлячись її. 
24-дек-2020, 20:461204
Как выбрать беспружинный матрас
Как выбрать беспружинный матрас
Крепкий и здоровый сон возможен только на удобном матрасе. Если хорошо спать ночью, то днем гарантированы высокая трудоспособность, активность, уравновешенность и общее хорошее самочувствие.
24-дек-2020, 17:05222
Бескаркасная мебель - комфорт и безопасность для каждого
Бескаркасная мебель - комфорт и безопасность для каждого
Некоторые называют это “мебелью для ленивых”. Кресла мешки стали сенсацией на мебельном рынке уже более десяти лет. Этот бескаркасный мешок с гранулами внутри приобрел группу преданных поклонников, которые не представляют без него свой отдых.
24-дек-2020, 16:21188
Применение и особенности запорной арматуры
Применение и особенности запорной арматуры
Запорная арматура представлена специализированными приспособлениями, которые применяются при обустройстве трубопроводов.
24-дек-2020, 13:35213

События

Цену газа для бытовых клиентов в январе на 14% повысил "Нафтогаз"
Цену газа для бытовых клиентов в январе на 14% повысил "Нафтогаз"
Газ подорожал почти на гривну после месячной паузы
Сегодня, 22:1655
Вакцинацию от коронавируса в Евросоюзе Словакия начала третьей
Вакцинацию от коронавируса в Евросоюзе Словакия начала третьей
Словакия в субботу, 26 декабря, начала вакцинацию от коронавируса.
Сегодня, 22:1540
Авиарейсы из Киева в Баку возобновит МАУ
Авиарейсы из Киева в Баку возобновит МАУ
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновит полеты в столицу Азербайджана Баку.
Сегодня, 22:1038
По 150 тысяч людей в день хочет вакцинировать от COVID Израиль
По 150 тысяч людей в день хочет вакцинировать от COVID Израиль
Правительство Израиля рассчитывает выйти на показатель в минимум 150 тысяч вакцинированных от коронавируса в день.
Сегодня, 18:1161
В Испании и Швеции выявили первые случаи нового штамма COVID-19
В Испании и Швеции выявили первые случаи нового штамма COVID-19
Первые случаи нового штамма COVID-19, который ранее выявили в Великобритании, обнаружили на территории Испании и Швеции.
Сегодня, 18:0094
Вагон поезда загорелся под Полтавой, два человека погибло
Вагон поезда загорелся под Полтавой, два человека погибло
Под Полтавой загорелся вагон поезда, который находился на ремонте.
Сегодня, 17:3580
7 Днів