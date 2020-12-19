По 150 тысяч людей в день хочет вакцинировать от COVID Израиль

Правительство Израиля рассчитывает выйти на показатель в минимум 150 тысяч вакцинированных от коронавируса в день.

За месяц первую дозу вакцины должны получить миллионы израильтян.

Об этом сообщает Times of Israel.

Генеральный директор министерства здравоохранения Чези Леви заявил, что государство заинтересовано в непрерывном процессе вакцинации населения 24 часа в сутки, но отметил, что это зависит от желания граждан и наличия вакцин.

"Но все зависит от двух вещей - во-первых, от того, смогут ли Pfizer и Moderna увеличить поставки вакцин в Израиль. И второе, конечно, желание населения идти делать прививку", - сказал Леви.

Израиль рассчитывает на наличие четырех миллионов доз вакцины Pfizer до конца месяца, а еще четырех миллионов - к концу марта. Также правительство договорилось о шести миллионов доз препарата Moderna, но СМИ утверждают, что ее доставка в Израиль ожидается не раньше апреля.

В перспективе большая часть населения может быть привита к концу марта.