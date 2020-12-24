В январе начать выпуск вакцины Оксфордского университета намерены в Британии

Власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca.

Препарат будет распространен для вакцинации уже с 4 января.

Об этом сообщает Sunday Telegraph.

Если регулятор в ближайшие дни одобрит вакцину, спортивные стадионы и конференц-залы переоборудуют в центры массовой вакцинации.

"Правительство нацелено на то, чтобы в течение двух недель 2 миллиона человек получили первую дозу вакцины Оксфорда или Pfizer в рамках масштабного расширения программы вакцинации", - говорится в сообщении.