Бороться за пересмотр итогов выборов однопартийцев призвал Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп призвал своих однопартийцев в Сенате Конгресса бороться за оспаривание итогов выборов.

В Вашингтоне 6 января состоится заседание коллегии выборщиков для окончательного утверждения результатов.

Об этом Трамп сообщил у себя в Twitter.

Трамп вновь подверг критике американские судебные инстанции, Министерство юстиции, ФБР и избирательную систему США в целом.

"Для сенаторов-республиканцев пришло время выйти вперед и бороться за президентство, как это делали бы демократы, если бы они действительно победили. Доказательства неоспоримы", - написал он.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.