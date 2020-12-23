Закон о помощи американцам во время карантина подписать отказался Трамп

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать закон о предоставлении экономической помощи американцам на период пандемии.

В связи с этим миллионы граждан США лишились пособия по безработице.

Об этом сообщает BBC.

Данный законопроект включает в себя пакет помощи на 900 миллиардов долларов и был одобрен обеими палатами Конгресса США. Документом предусмотрены выплаты в размере 600 долларов американцам, которые зарабатывают меньше 75 тысяч долларов в год.

Крайним сроком подписания данного закона была субботу, 26 декабря.

При этом, по словам новоизбранного президента США Джо Байдена, отказ от подписания закона может иметь разрушительные последствия.