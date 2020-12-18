Эффективность своей вакцины от COVID максимально повысили в AstraZeneca

Разработчики британской вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca удалось повысить эффективность своего препарата к максимальным показателям.

Сейчас эффективность вакцины превышает 90%.

Об этом в интервью The Sunday Times заявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио.

При этом подробности в компании не стали раскрывать, заявив, что в скором времени будет обнародован подробный доклад.

"Мы полагаем, что нам удалось найти формулу успеха и способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у всех остальных, после введения двух доз. Больше сказать вам не могу", - сказал Сорио.

Также он отметил, что AstraZeneca хочет провести оценку эффективности вакцины против нового штамма коронавируса, который был выявлен в Британии.

"Пока мы считаем, что вакцина будет оставаться эффективной (против нового штамма - ред.). Однако мы не может быть в этом уверены, так что собираемся это проверить", - добавил Сорио.