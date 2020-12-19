Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на востоке Турции

В Турции произошло землетрясение магнитудой в 5,3.

В результате инцидента нет жертв и пострадавших.

Об этом сообщает AP.

Колебания произошли на востоке страны, в провинции Элязиг. Также землетрясение ощущалось в нескольких соседних провинциях.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу написал в Twitter, что известия о пострадавших или разрушениях не поступали.

Напомним, 30 октября в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья в Эгейском море. В результате последствий погиб 141 человек.