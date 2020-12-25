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Третий локдаун начался в Израиле

В Израиле начался третий за год жесткий карантин, связанный с пандемией коронавируса.

Ужесточенные меры начали действовать в 17:00 сегодня, 27 декабря.

Об этом сообщает News.ru.co.il.

В рамках ограничений, которые продлятся минимум до 9 января:

  • ограничения на передвижение: разрешено удаляться на расстояние до 1000 метров от места жительства (кроме исключительных случаев и выхода на вакцинацию);

  • полностью закрываются торговля, прекращается работа системы развлечений и досуга, кроме служб доставки;

  • работа общественного транспорта сокращается на 50%;

  • прекращена деятельность проекта "Зеленые острова".

Число работников на предприятиях, не ведущих прием посетителей, будет сокращено на 50%. Также сократят работу общественного транспорта на 50%.

Индивидуальные занятия спортом разрешены без ограничения расстояния от дома (включая выход и возвращение из дома, но без использования транспорта). Также разрешено совместное пребывание не более 10 человек в закрытом помещении и до 20 человек на открытом воздухе.

В то же время, продолжатся полноценные занятия в школах населенных пунктов "зеленой" и "желтой" зон. Изначально правительство запретило занятия для средних классов, но комиссия Кнессета по образованию отменила это решение.

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