Польша обновила правила въезда для украинцев на свою территорию

Новые нормы будут действовать с понедельника, 28 декабря.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

С 28 декабря на территорию Польши могут въехать:

являются членами семей граждан Евросоюза или стран Европейского экономического пространства, а также Швейцарии.

лица, имеющие национальную визу и въезжающие с целью репатриации (возвращения на историческую родину) или члены семьи репатрианта;

лица, имеющие карту поляка, право на постоянное или временное проживание в Польше;

водители транспорта для международных пассажирских, грузовых или комбинированых перевозок, которые въезжают в рабочих целях;

студенты и ученики польских учебных заведений, участники докторантуры (подготовки к получению высшей научной квалификации) и лица, которые сопровождают учеников;

лица, имеющие право на обычную или сезонную работу в Польше на тех же основаниях, что и граждане Польши, и при пересечении границы предъявляющие документы о подтверждении работ;

пассажиры самолетов, которые летят из стран без запрета на воздушное движение, входят в одну из указанных категорий или имеют разрешение на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Южной Корее, Тунисе, Австралии;

участники спортивных соревнований с документами от организатора соревнований, которые подтверждают участие;

прибытие по гуманитарным причинам в интересах Польши или в связи с ее международными обязательствами;

наличие визы для участия в программе "Poland. Business Harbour";