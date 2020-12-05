Польша обновила правила въезда для украинцев на свою территорию

Новые нормы будут действовать с понедельника, 28 декабря.
Об этом сообщает посольство Украины в Польше.
Семья, родственники и лица, имеющие право на проживание
С 28 декабря на территорию Польши могут въехать:
- члены супружеской пары или дети граждан Польши, а также пребывающие под опекой поляка;
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лица, имеющие карту поляка, право на постоянное или временное проживание в Польше;
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лица, имеющие национальную визу и въезжающие с целью репатриации (возвращения на историческую родину) или члены семьи репатрианта;
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являются членами семей граждан Евросоюза или стран Европейского экономического пространства, а также Швейцарии.
Работа и образование
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лица, имеющие право на обычную или сезонную работу в Польше на тех же основаниях, что и граждане Польши, и при пересечении границы предъявляющие документы о подтверждении работ;
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студенты и ученики польских учебных заведений, участники докторантуры (подготовки к получению высшей научной квалификации) и лица, которые сопровождают учеников;
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ученые, проводящие исследование в Польше;
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водители транспорта для международных пассажирских, грузовых или комбинированых перевозок, которые въезжают в рабочих целях;
- моряки, рыбаки, работники морских добывательных и буровых платформ, которые въезжают для транзита на место работы;
- работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей;
- лица, которые пересекают границу с дипломатическим паспортом.
Прочие категории
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пассажиры самолетов, которые летят из стран без запрета на воздушное движение, входят в одну из указанных категорий или имеют разрешение на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Южной Корее, Тунисе, Австралии;
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участники спортивных соревнований с документами от организатора соревнований, которые подтверждают участие;
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прибытие по гуманитарным причинам в интересах Польши или в связи с ее международными обязательствами;
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наличие визы для участия в программе "Poland. Business Harbour";
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иностранныее предприниматели и представители иностранного бизнеса, которые въезжают с коммерческой целью и получили разрешение от министра иностранных дел Польши.