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События Вчера, 22:3669
Свою отставку и внеочередные выборы Пашинян хочет обсудить с парламентом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет обсудить с парламентскими партиями вопросы своей отставки с должности и проведение досрочных выборов.

Так он согласует запуск механизма прекращения полномочий текущего созыва.

Об этом он заявил в интервью "Общественному телевиденью Армении".

Он отметил, что текущий механизм предусматривает отставку премьер-министра, два голосования парламента, на которых они не выбирают нового главу правительства. И после этого проводятся новые выборы. Вторым вариантом може стать внесение изменений в законодательство, позволяющее парламенту самораспуститься.

"Судьбу власти должен решить народ, и один из видов волеизъявления народа – выборы, в том случае, когда становится очевидным, что невозможно выявить волю народа в условиях, когда оппозиция пользуется мощными финансовыми, медийными и организационными ресурсами", - сказал Пашинян.

В пятницу Пашинян заявил, что готов уйти с должности по "решению народа". И подчеркнул, что оппозиция не смогла привлечь множество людей на свою сторону.

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Теги: news, новости, Украина, Армения, Пашинян, 7dniv, 7dnivinfo  
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