Китайскую вакцину Турция получит позже из-за заражения на таможне в Пекине

Турция получит партию китайской вакцины от коронавируса разработки Sinovac с задержкой в пару дней.

Все из-за вспышки коронавируса в Пекине.

Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Фахреттин Коча рассказал, что задержка поставки в 1-2 дня связана со случаем заражения коронавирусом на таможне в столице Китая.

Турция до конца года получит 3 миллиона доз вакцины Sinovac, которая изначально должна была быть доставлена 28 декабря. Турецкое правительство согласовало поставку 50 миллионов доз этого препарата.