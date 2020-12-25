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События Вчера, 22:40255
О попытках Польши завербовать местных дипломата и военного заявили в Беларуси

Польская контрразведка якобы пыталась завербовать беларусских дипломата и военного.

Оба отказались от сотрудничества.

Об этом было рассказано в сюжете беларусского телевидения.

Утверждается, что поляки пытались склонить "шантажом, подкупом и угрозами" к сотрудничеству беларусов. Дипломат отказался от этого и его сразу же попросили покинуть беларусскую дипломатическую миссию в Польше.

Военному предлагали стать информатором. Он проходил в Польше языковые курсы и также отказался от работы на польские спецслужбы, после чего сообщил о ситуации властям Беларуси.

Министерство иностранных дел Беларуси уже отреагировало на инциденты. В сюжете утверждается, что в Польше якобы признали попытки вербовки и "попытались замять скандал".

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Теги: news, новости, Украина, Польша, Беларусь, 7dniv, 7dnivinfo  
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