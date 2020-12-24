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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 28 декабря 2020 - 1 030 374 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 4 385 новых случаев в сутки.

Умерло 17 849  человек.

Выздоровело - 665 729 человек.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 108055 случаев;
Винницкая область - 22 008 случаев;
Волынская область - 32 537 случаев;
Днепропетровская область - 57 196 случаев;
Донецкая область - 35 188 случаев;
Житомирская область - 38 545 случаев;
Закарпатская область - 27 879 случаев;
Запорожская область - 52 175 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 894 случая;
Киевская область - 57 614 случаев;
Кировоградская область - 8234 случая;
Луганская область - 10 013 случаев;
Львовская область - 60 005 случаев;
Николаевская область - 29 878 случаев;
Одесская область - 69134 случаи;
Полтавская область - 34 843 случая;
Ровенская область - 40 332 случая;
Сумская область - 40 129 случаев;
Тернопольская область - 33 540 случаев;
Харьковская область - 67 991 случай;
Херсонская область - 17 193 случая;
Хмельницкая область - 38 408 случаев;
Черкасская область - 37 856 случаев;
Черновицкая область - 39 515 случаев;
Черниговская область - 29 212 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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