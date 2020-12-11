Об ухудшении погоды предупредили синоптики

Сегодня, 28 декабря, в Украине ожидается ухудшение погоды.

Практически на всей территории страны прогнозируют сильный ветер и гололедицу на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, порывы ветра 15-20 м/с ожидаются в южных, центральных, западных и северных областях гололед, в Карпатах - 25/-30 м/с, на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности.

В Киевской области утром и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Возможен гололед и гололедица на дорогах.

"Уважаемые водители. Будьте внимательны и осторожны. Придерживайтесь скоростного режима, дистанции и избегайте опасных маневров", - добавили спасатели.