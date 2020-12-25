Ученый заявил что коронавирусом заболеют не все

COVID-19 могут заболеть не все, у людей просто может быть мощная иммунная система.

Впрочем, эти люди могут быть распространителями инфекции.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина академик НАН Сергей Комисаренко.

COVID-19 могут не заболеть люди с сильным иммунитетом, или это может зависеть от дозы вируса, отметил ученый. По его словам, люди болеют на семь типов коронавируса: четыре могут спокойно переболеть, а три - опасные.

"То есть, возможно, у людей существует перекрестный иммунитет - то есть иммунитет против тех менее опасных коронавирусов, который позволяет иммунной системе реагировать как защита против последнего коронавируса", - отметил Комисаренко.

Также, по словам ученого, если у человека мощная иммунная система, она может побороть вирус, который попал в его организм, например, от тех людей, которые живут рядом с ними.

На уточняющий вопрос журналиста о том, есть ли люди, которые никогда не заболеют COVID-19, Комисаренко ответил: "Есть. Также есть люди, которые могут сами не болеть, а быть распространителями".