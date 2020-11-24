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События Сегодня, 11:1067
Комисаренко заявил что лекарств против коронавируса пока нет

На сегодня в мире не существует специфических лекарств против коронавируса.

Лекарство "Ремдесивир", которое сначала использовали для борьбы с вирусом, оказались не эффективными.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

По его словам, сейчас очень интенсивно работают над лекарством против COVID-19 по двум направлениям.

"Во-первых, пытаются найти лекарства, которые будут специфическими к самому вирусу. В конце концов, такие лекарства найдены, и их довольно много, но они эффективны в культуре вирусов или на частях вируса, но не работают в организме инфицированных людей. Например, тот же "Ремдесивир". В то же время есть лекарства, которые используют против осложнений, которые дает COVID-19", - заявил Комисаренко.

Он добавил, что, например, лекарство "Дексаметазон" не действует на сам вирус, но действует на проявления заболевания.

"Его эффективно используют, и он разрешен для лечения людей с этим коронавирусным заболеванием", - отметил ученый.

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Теги: news, новости, Украина, Лекарство, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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