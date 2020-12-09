 

Отменять жесткий карантин, несмотря на спад COVID-19 в Украине не будут

События Сегодня, 11:1377
Отменять жесткий карантин, несмотря на спад COVID-19 в Украине не будут

Министерство здравоохранения не будет инициировать отмену жесткого карантина в Украине, несмотря на снижение заболеваемости на COVID-19.

Жесткий карантин запланирован в стране в период с 8 по 24 января.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, жесткий карантин необходим, чтобы максимально снизить нагрузку на медицинскую систему страны к концу января. В этот период в Украине ожидается рост заболеваемости гриппом.

"Больные гриппом имеют в основном такие же осложнения, как и больные COVID-19. Для нас очень важно подойти к увеличению числа больных гриппом с максимально сниженной нагрузкой на медицинскую систему. Поэтому в проведение жесткого карантина с 8 по 24 января мы не собираемся вносить изменения", - сказал Степанов.

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