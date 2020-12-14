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События Сегодня, 11:1483
Минфин создал компанию для кредитования на 20 лет

В Украине создано ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" для разработки и воплощения механизма доступной ипотеки.

Устав новой компании подписал министр финансов Сергей Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба Минфину.

Как отмечается в сообщении, речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7 % годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков при государственном посредничестве.

Генеральным директором ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" назначен Василий Шкураков, который работал на должности заместителя министра финансов, занимался продвижением доступной ипотеки и принимал участие в реализации Среднесрочной стратегии управления государственным долгом.

По данным Минфина, целью деятельности ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" является обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, а также получение прибыли от хозяйственной деятельности.

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Теги: news, новости, Украина, ипотека, 7dniv, 7dnivinfo  
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