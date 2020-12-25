Наиболее важный витамин при COVID-19 назвал ученый

В Национальной академии наук Украины заявили о необходимости приема витамин при COVID-19.

В частности, человеку необходимы витамины D, E и С.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

По его словам, важную роль играет именно витамин D. Его применяют как профилактику многих инфекционных заболеваний, при лечении злокачественных опухолей, а также при туберкулезе.

"Уже доказано многочисленными исследованиями, что люди с тяжелым течением COVID-19, а также те, кто погиб, относились к группе больных с дефицитом витамина D", - отметил он.

Ученый рассказал, что в случае заражения коронавирусом нужно принимать большие дозы витамина D: 10-20 тысяч МЕ (концентрация витамина определяется в международных единицах, - ред.) на сутки, первые 2-3 суток, потом возможны многодневные перерывы.

"То есть большие дозы витамина D, как считается, поддерживают иммунитет человека, но, наверное, не только", - отметил Комисаренко.