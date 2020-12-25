Отстранить Тупицкого с должности главы КСУ Зеленского просит офис генпрокурора

Офис генпрокурора Украины направит Офису президента Украины ходатайство об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда.
Его хотят отстранить сроком на два месяца.
Об этом сообщает источник РБК-Украина в Офисе генпрокурора.
Он сегодня не явился по вызову в ОГУ.
"Сегодня мы направим ходатайство в Офис президента с просьбой отстранить главу КСУ с должности", - сообщил собеседник издания.
Напомним, Тупицкого вызывали в Офис генерального прокурора, речь шла об уголовном деле, которое было открыто еще в 2013 году, более подробно в материале РБК-Украина.
Отметим, еще один скандал с участием Тупицкого касался отмены ряда положений антикоррупционного законодательства, которая привела к конституционному кризису в Украине.
В частности, КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование.