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События Сегодня, 13:5182
Когда Украина вернется к привычной жизни после COVID рассказал Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что Украина начнет уже весной 2021 года возвращаться к привычной жизни после пандемии COVID.

При этом противоэпидемические ограничения полностью не снимут.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, с апреля 2021 года украинцы будут постепенно возвращаться к привычному ритму жизни.

"Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что с момента обнаружения коронавируса произошло уже около 12 тысяч мутаций. В то же время Ляшко призывает украинцев прививаться от дифтерии, кори и краснухи, чтобы рядом с эпидемией COVID-19 не началась вспышка другой инфекционной болезни.

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Теги: news, новости, Украина, Ляшко, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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